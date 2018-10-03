2018-10-03T09:15:37+03:00
Недвижимость

Девелопер «Мармакс» представил новый комплекс видовых квартир «Наследие Современности».

Его строительство идёт на улице Маяковского – в историческом центре города
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Девелопер «Мармакс» представил свой новый проект бизнес-класса – комплекс видовых квартир «Наследие Современности», строительство которого идёт на улице Маяковского – в историческом центре города.

- Новый комплекс видовых квартир «Наследие Современности» - именно тот дом, который воплощает в себе представления об идеальной жизни в большом динамичном городе, здесь вы начнёте свою новую счастливую историю, - рассказали представители пресс-службы девелопера.

Отмечается, что строительство второй очереди комплекса «Наследие» - «Наследие Современности» позволяет продолжить формирование в городе Рязани недвижимости бизнес-класса с запоминающейся авторской архитектурой, уникальными видовыми характеристиками, высоким уровнем безопасности жителей и гостей комплексов, европейскими системами комфорта, собственной службой сервиса, продуманной инфраструктурой и особым историческим окружением Малого центра.

Подробнее о бронировании и приобретении квартир в комплексе «Наследие Современности» по телефону отдела продаж «Мармакс»: 500-005.

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