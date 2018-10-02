За долг по налогам у рязанца арестовали квартиру

СЕГОДНЯ 17:35 2018-10-02T17:35:22+03:00

Чтобы недвижимость не пустили с молотка, собственник должен заплатить более 1 миллиона рублей

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Судебные приставы провели в Рязани рейд по должникам. Один из них не оплатил больше 1 миллиона рублей налогов, поэтому теперь рискует лишиться жилплощади.

- Пристав-исполнитель уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил о последствиях несвоевременного исполнения решения суда, но никакие меры к погашению задолженности гражданином не предпринимались, - рассказали в пресс-службе областного УФССП.

В итоге двухкомнатная квартира, имеющаяся в собственности у неплательщика, попала под арест. Если в 10-дневный срок долг не будет погашен, недвижимость оценят и пустят с молотка, а взыскиваемая сумма поступит в бюджет.