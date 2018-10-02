За долг по налогам у рязанца арестовали квартиру
Судебные приставы провели в Рязани рейд по должникам. Один из них не оплатил больше 1 миллиона рублей налогов, поэтому теперь рискует лишиться жилплощади.
- Пристав-исполнитель уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил о последствиях несвоевременного исполнения решения суда, но никакие меры к погашению задолженности гражданином не предпринимались, - рассказали в пресс-службе областного УФССП.
В итоге двухкомнатная квартира, имеющаяся в собственности у неплательщика, попала под арест. Если в 10-дневный срок долг не будет погашен, недвижимость оценят и пустят с молотка, а взыскиваемая сумма поступит в бюджет.