2018-10-02T17:23:01+03:00
Происшествия

В утреннем ДТП в Рязани пострадали три человека

Двоим из них потребовалась госпитализация
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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Во вторник, 2 октября, в Рязани на улице Халтурина произошло серьезное ДТП. Столкнулись автомобили Volkswagen и Hyundai. По предварительным данным, первая иномарка поворачивала на улицу Халтурина со второстепенной дороги, вторая – двигалась по улице Халтурина.

В результате происшествия пострадали три человека: 64-летнего водителя Volkswagen и его 32-летнюю пассажирку госпитализировали, также помощь медиков потребовалась 29-летнему водителю Hyundai.

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