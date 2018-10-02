В утреннем ДТП в Рязани пострадали три человека
Двоим из них потребовалась госпитализация
Фото: соцсети.
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Во вторник, 2 октября, в Рязани на улице Халтурина произошло серьезное ДТП. Столкнулись автомобили Volkswagen и Hyundai. По предварительным данным, первая иномарка поворачивала на улицу Халтурина со второстепенной дороги, вторая – двигалась по улице Халтурина.
В результате происшествия пострадали три человека: 64-летнего водителя Volkswagen и его 32-летнюю пассажирку госпитализировали, также помощь медиков потребовалась 29-летнему водителю Hyundai.
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