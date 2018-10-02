Рязанцев пригласили на творческий вечер Игоря Губермана

СЕГОДНЯ 16:11 2018-10-02T16:11:55+03:00

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В воскресенье, 14 октября, в рязанском МКЦ пройдет творческий вечер русско-израильского поэта Игоря Губермана. Об этом «КП» сообщили организаторы мероприятия.

Игорь Миронович приобрел известность благодаря своим хлестким сатиричные четверостишьям - «гарикам».

- Эти маленькие жизненные стихи не оставляют равнодушным, заставляют улыбнуться и задуматься одновременно. Гарик – домашнее имя Игоря Губермана. Отсюда и «гарики», - пояснили организаторы.

Игорь Губерман был сотрудником и автором самиздатского журнала «Евреи в СССР». Из-под его пера вышли мемуары, романы, сборники стихов. Между тем, сейчас Игорю Губерману уже за 70 лет, но это не мешает ему путешествовать, выступать перед любителями «гариков», собирая новые байки и тут же пересказывая их слушателям.

Стихи и проза Игоря Губермана востребованы как у читателей, так и у издателей, а сам автор входит в пятерку самых читаемых писателей России. Любителей острого слова приглашают на творческий вечер Игоря Губермана. Билеты можно приобрести здесь. Начало концерта в 19.00.