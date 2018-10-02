2018-10-02T16:21:35+03:00
Общество

У рязанской средней школы в поселке Александро-Невский меняют фасад

Учебное заведение обновляет старые корпуса после постройки нового, который показали в субботу высокопоставленным гостям
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Половина работ на фасаде уже завершена, его оставшаяся часть будет такой жеПоловина работ на фасаде уже завершена, его оставшаяся часть будет такой жеФото: Владимир ФРОЛОВ
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В средней школе поселка Александро-Невский, центре самого южного района Рязанской области, у давно выстроенных корпусов ремонтируется фасад. Тендер на проведение этих работ состоялся еще в июле, сейчас они идут полным ходом.

– В нашей школе, единственной в поселке, учится более 630 детей из самого районного центра и самых ближних сел, – рассказал директор школы Виктор Жирков. – В нынешнем году весной нам построили большой новый корпус для начальных классов на 250 ученических мест, что позволило полностью перевести всех школьников на учебу в одну смену. Кроме учебных классов, там есть спортзал, кабинеты психолога и логопеда, столовая и даже зимний сад. Теперь вот приводят в порядок и те здания, которые построены раньше.

В субботу, 29 сентября, в Александро-Невском районе побывали представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев и рязанский губернатор Николай Любимов. В программу их знакомства с социальной инфраструктурой района вошел осмотр нового блока начального образования, возведенного совместно на средства федерального и регионального бюджета.

Корпус начальных классов, построенный в начале 2018 года Фото: Владимир ФРОЛОВ

Корпус начальных классов, построенный в начале 2018 годаФото: Владимир ФРОЛОВ

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