Рязанский гребец выиграл Кубок мира в байдарке-одиночке

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-02T16:04:16+03:00

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Евгений Луканцов из Рязанской области стал обладателем Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Он набрал 27 очков, став лучшим в байдарке-одиночке, сообщает пресс-служба правительства региона.

Это первый подобный успех в истории для рязанских спортсменов. На счету атлета победы на этапах Кубка мира в Венгрии и Германии, а также «бронза» в Португалии.

Евгений Луканцов занимается на базе спортшколы «Олимпиец» под руководством заслуженного тренера России Владимира Тебенихина.