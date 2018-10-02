Судимый за убийство житель Ряжска ограбил 22-летнего рязанца

СЕГОДНЯ 16:40 2018-10-02T16:40:53+03:00

Злоумышленник ударил парня и отобрал у него мобильный телефон

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Полицейские раскрыли кражу сотового телефона, совершенную поздно вечером на улице Вокзальной в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранним утром в дежурную часть обратился 22-летний житель областного центра. Он сообщил правоохранителям, что накануне вечером выпивал в компании случайного знакомого, но в какой-то момент собутыльник его ударил, забрал дорогой гаджет и скрылся.

Молодой человек описал внешность своего обидчика, и вскоре патрульные разыскали 40-летнего мужчину с похожими приметами. Им оказался ранее судимый за убийство житель города Ряжска.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Злоумышленник взят под стражу.