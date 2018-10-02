2018-10-02T16:25:45+03:00
Общество

В центре Рязани, возле УМВД, планируют построить пятиэтажку

Проект реализуется в рамках соглашения о развитии территории
Антон КОНОВАЛОВ
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Чертеж проекта.Чертеж проекта.
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Опубликован проект планировки территории в границах улиц Фрунзе, Введенская, Маяковского и Свободы в Рязани. Инвестор в рамках соглашения с администрацией города хочет возвести там пятиэтажный дом с подземным паркингом.

На одном из участков, которые планируется пустить под застройку, располагается старый частный деревянный дом №102 по улице Введенской.

Публичные слушания по этому вопросу состоятся 24 октября в 18.00 по адресу: улица Введенская, дом 107, кабинет 219. Комиссия по землепользованию и застройке организовала экспозицию проекта, принимает замечания и предложения по нему вплоть до даты слушаний.

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