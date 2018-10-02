Рязанец воровал телефоны, чтобы раздобыть наркотики

СЕГОДНЯ 14:44 2018-10-02T14:44:50+03:00

При задержании у него обнаружили колбу с раствором «синтетики»

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Полицейские задержали молодого человека подозреваемого в серии краж мобильных телефонов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

За последний месяц к правоохранителям поступило несколько заявлений о кражах сотовых телефонов у работников сферы торговли и обслуживания. Во всех случаях гаджеты пропадали в момент, когда сотрудники отвлекались, оставив их без присмотра. Так, жертвами хищений стали продавец палатки на улице Интернациональной, сотрудник парикмахерской на Бирюзова, консультант мебельного магазина на Народном бульваре и другие.

Оперативники уголовного розыска предположили, что к преступлениям может быть причастен один и тот же человек. После изучения доказательств подозрение пало на 28-летнего жителя Михайловского района, судимого за кражи, грабеж и угон автомобиля.

Разыскав парня, полицейские при личном досмотре нашли у него пластиковую колбу, в которой он хранил синтетический наркотик - раствор N-метилэфедрона. На допросе мужчина объяснил, что похищенные телефоны продавал, а на выручку приобретал запрещенные вещества.

В отношении молодого человека возбудили уголовные дела по статьям «Кража» и «Незаконное приобретение и хранение наркотиков в значительном размере». На время следствия суд отправил его под стражу.