«УмКА» заявила, что во всех рязанских маршрутках могут принимать карты

СЕГОДНЯ 13:59 2018-10-02T14:13:00+03:00

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2 октября представители оператора автоматизированной системы оплата проезда в Рязани заявили, что весь курсирующий по городу транспорт оснащен терминалами безналичной оплаты проезда. На сайте картаумка.рф утверждается, что исключение составляет только ИП Полякова Д.Г. с ее 6 машинами на маршруте №57.

- Во всех маршрутках и автобусах должна действовать безналичная оплата проезда с помощью транспортных карт УмКА «Городская» с тарифным планом «Электронный кошелёк», банковских карт с бесконтактной системой оплаты и смартфонов, поддерживающих технологию NFC, - говорится в релизе.

Тут же авторы поясняют, что если терминала в маршрутке не оказалось или водитель отказывается принимать безналичную оплату, то это считается нарушением, и пассажир может ехать бесплатно. Пожаловаться можо в Ространснадзор - (4912) 25-97-22, 25-97-01, в городское управление транспорта - 29-78-07, а также на горячую линию проекта «УмКА» - 8(800)250-02-62.

Но выше речь не шла о льготниках. Как утверждается, решение об их обслуживании перевозчики принимают самостоятельно, заключив с администрацией города соответствующее соглашение. А как мы узнали ранее, возможности заключать такие соглашения со всеми у властей пока нет.