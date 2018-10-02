Глава Рязани Юлия Рокотянская встретилась с митрополитом Марком

СЕГОДНЯ 13:11 2018-10-02T13:12:00+03:00

Они обсудили дальнейшее сотрудничество городских властей и РПЦ

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Председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская впервые с момента вступления в должность встретилась с митрополитом Марком.

Как сообщает пресс-служба Рязанской епархии, глава областного центра и владыка обсудили дальнейшее сотрудничество между духовенством и муниципальными властями. Беседовали они в неформальной обстановке за чашкой чая.

Напомним, Юлия Рокотянская была избрана на пост председателя городской Думы 21 сентября. Голоса за нее отдали 32 депутата из 40.