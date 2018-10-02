В Рязани начали консервацию фонтанов на зиму
Работы завершат до 15 октября
Работы по подготовке фонтанов идут полным ходом.Фото: Из материалов пресс-службы
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С понедельника, 1 октября, в Рязани начали готовить все городские фонтаны к зиме. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Сотрудники дирекции благоустройства сольют воду из труб и чаш фонтанов, почистят и промоют их. Также планируют откачать иловые отложения, снять насосы и съемное оборудование. На зиму вокруг всех фонтанов установят защитные кожухи.
Работы по консервации фонтанов планируют завершить до 15 октября.
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