В Рязани начали консервацию фонтанов на зиму

СЕГОДНЯ 12:37 2018-10-02T12:37:34+03:00

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С понедельника, 1 октября, в Рязани начали готовить все городские фонтаны к зиме. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сотрудники дирекции благоустройства сольют воду из труб и чаш фонтанов, почистят и промоют их. Также планируют откачать иловые отложения, снять насосы и съемное оборудование. На зиму вокруг всех фонтанов установят защитные кожухи.

Работы по консервации фонтанов планируют завершить до 15 октября.