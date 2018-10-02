Рязанцы завоевали 12 медалей на соревнованиях по джиу-джитсу

СЕГОДНЯ 12:18 2018-10-02T12:18:52+03:00

Всего во всероссийских состязаниях приняли участие более ста спортсменов

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28-30 сентября на Всероссийских соревнованиях среди мужчин и женщин 2000 года рождения и старше, которые проходили в Тверской области, рязанские спортсмены из спортшколы «Юпитер» завоевали 12 медалей. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Победителями турнира в дисциплине «Не-Ваза» стали мастер спорта России Татьяна Федосеева, а также кандидаты в мастера спорта Руслан Гасанов, Дмитрий и Валентин Самохин, которые на этих состязаниях выполнили норматив «Мастер спорта России».

Серебро в дисциплине «Не-Ваза» завоевали рязанцы Сергей Борискин и Андрей Спиридонов, бронзу взяли Никита Викулов и Михаил Левин.

В дисциплине «Файтинг» копилка рязанской команды пополнилась бронзовыми наградами еще четырех воспитанников спортшколы «Юпитер». Их завоевали кандидаты в мастера спорта Николай Садохин и Михаил Севастьянов, а также мастера спорта России Гела Беридзе и Алексей Минин.

Всего же в традиционном мастерском турнире приняло участие более 100 спортсменов из десяти российских регионов, в том числе, практически вся сборная России.