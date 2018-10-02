Смертельное ДТП на рязанской трассе: «Жигули» влетели в КАМАЗ

СЕГОДНЯ 11:28 2018-10-02T11:29:13+03:00

Один человек погиб, еще один получил травмы

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В понедельник, 1 октября, на автодороге «Каспий» в Рязанской области произошло смертельное ДТП. Примерно в 13.20 45-летний житель Волгоградской области, управляя автомобилем ВАЗ-2104, столкнулся с грузовиком КАМАЗ.

В результате аварии легковой автомобиль превратился в груду металлолома, а его водить погиб. 49-летний водитель КАМАЗа получил в столкновении травмы и вынужден был обратиться за помощью медиков.

Всего за минувшие сутки в регионе произошло шесть ДТП, в которых один человек погиб и 10 получили травмы. Также зарегистрировано 22 происшествий с причинением материального ущерба автовладельцам. Задержано 12 нетрезвых водителей.