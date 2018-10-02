Двадцатилетний рязанец под действием наркотиков угнал автомобиль у своей 33-летней родственницы

СЕГОДНЯ 11:10 2018-10-02T11:10:42+03:00

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В Шацке в полицию обратилась 33-летняя местная жительница. Девушка заявила, что от ее дома угнали недавно приобретенный ей автомобиль ВАЗ-2110. В райцентре ввели план «Перехват».

Отрабатывая различные варианты, стражи правопорядка решили осмотреть сады на окраине райцентра, в которых, как они знали по опыту прошлых лет, зачастую пытались скрываться злоумышленники. Интуиция не подвела. Автомобиль действительно находился здесь.

Выяснилось, что угнал «десятку» 20-летний родственник. Он проживал в одном доме с хозяйкой машины, и когда та отлучилась, взяв дубликат ключей, отправился кататься по городу. Перед тем, как пойти на преступление он употреблял растительные наркотики. Осознав, что отсутствие автомобиля перед домом могли заметить, злоумышленник решил отсидеться в садах.

Автомобиль в целостности и сохранности возвращен законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело.