Карабасов поручил убраться на окраинах Рязани и проследить за ремонтом Московского шоссе

СЕГОДНЯ 10:56 2018-10-02T10:59:00+03:00

В течение двух недель на Московском шоссе планируют начать укладку верхнего слоя асфальта.

Очередное оперативное совещание в администрации города посвятили месячнику по благоустройству и дорожной кампании

Изменить размер текста: A A

1 октября на Радищева, 28 состоялось совещание, посвященное дорожному ремонту и осеннему месячнику по благоустройству и санитарной очистке города. На нем несколько задач обозначил Сергей Карабасов - и.о. главы администрации Рязани.

- Наша задача – оперативно подготовить город к зиме, - цитирует его пресс-служба исполнительного органа власти. - Особое внимание необходимо уделить отдаленным районам Рязани и лесополосам. Управляющим компаниям необходимо усилить работу по уборке прилегающих дворовых территорий.

Напомним, в областном центре запланированы еще два общегородских субботника. В первом, по официальным данным, поучаствовали свыше 2000 человек, удалось вывезти около 300 кубометров мусора.

Что касается дорожного ремонта, то благоустроители залатали ямы на 204 улицах, а на 6 из 8 участков подрядчики завершили капитальный ремонт. Работы продолжаются на улице Весенней и площади Театральной.

Кроме того, меняется покрытие на Московском шоссе, которое в план кампании изначально не входило.

- Фрезерование дороги выполнено полностью. Подрядчик заканчивает работы по устройству выравнивающего слоя, - сказал Карабасов.

Он добавил, что при благоприятной погоде укладывать верхний слой асфальта начнут в течение двух недель, а также поручил управлению благоустройства следить за качеством и сроками работ.