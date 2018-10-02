Рязанцы не смогли взыскать компенсацию за смерть родственников в ДТП

СЕГОДНЯ 10:35 2018-10-02T11:07:59+03:00

Они обратились с иском к страховщику тягача, водитель которого был ни при чем

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Рязанский областной суд отказал в возмещении страховой выплаты и морального вреда родственникам трех человек, погибших в ДТП с участием двух автомобилей ВАЗ и грузовика. При этом виновником стал водитель машины, в которой ехали близкие истцов.

Авария произошла 20 июня 2016 года на дороге Сасово-Касимов недалеко от села Гавриловское. В ней также погиб второй водитель.

- Мужчина за рулем ВАЗ-2106, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при совершении обгона тягача MAN выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2104, - рассказали в пресс-службе суда.

Родственники тех, кто находился в «шестерке», решили обратиться за возмещением, компенсацией затрат на похороны и морального вреда к страховщику фуры. Когда им отказали, они обратились в суд, ссылаясь на норму гражданского кодекса, которая гласит, что за нанесенный источниками повышенной опасности вред их владельцы несут солидарную ответственность.

Однако областная инстанция, как и ранее районная, признала требование необоснованным, так как MAN никакого влияния на развитие дорожной ситуации не оказывал.