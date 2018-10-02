«Газовщицы-гастролерши» обокрали рязанских пенсионеров

СЕГОДНЯ 09:39 2018-10-02T09:41:14+03:00

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В Рязанской области задержали трех гастролерш, которые обкрадывали пенсионеров под видом газовщиц. Против жительниц Липецкой области 52 и 45 лет, а также против 29-летней жительницы Смоленской области возбудили уголовные дела.

- Ранее они уже были судимы за кражи, мошенничества и хранение наркотиков, причем те, кто помоложе, привлекались к уголовной ответственности неоднократно, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Сначала в полицию обратился 80-летний рязанец, у которого после визита двух женщин из квартиры пропали 40 тысяч рублей. Гостьи задали несколько вопросов, осмотрели кухонную плиту, «что-то пометили на бумажке» и были таковы. А пока они отвлекали хозяина, их сообщница через открытую дверь проникла в комнату и нашла деньги.

К счастью, соседи потерпевшего запомнили марку и цвет автомобиля. Выяснив его маршрут, правоохранители с помощью камеры видеонаблюдения установили и госномер.

Подозреваемых остановили на границе Рязанской области. Как оказалось, они также успели проникнуть в дом 83-летнего рязанца, похитив 18 тысяч рублей и золотую цепочку.