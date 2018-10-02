Хоккейная «Рязань» в Сарове чуть не спаслась, уступая 0:4

СЕГОДНЯ 09:11 2018-10-02T09:12:16+03:00

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1 октября в Сарове одноименный хоккейный клуб в рамках чемпионата ВХЛ принимал «Рязань». Проигрывая 0:4, гости вполне могли совершить чудо и спасти этот матч.

- При равной игре в первом периоде к перерыву на табло светилось «3:0» в пользу хозяев. С двумя шайбами ХК «Саров» - с этим, думается, согласятся даже его поклонники – несколько повезло, - пишет пресс-служба «Рязани».

Во втором периоде подопечных Павла Десяткова удалили аж 6 раз, что не позволило команде вернуться в игру. А в начале третьего периода хозяева, будучи в меньшинстве, вырвались из осады и реализовали выход «2 в 1».

Казалось бы, пора собирать чемоданы, однако за какие-то 2 минуты «Рязань» забросила 3 шайбы! Их авторами стали Валерий Васильев, Иван Иванов и Артем Прохоров. Последний и мог стать героем, реализуй он буллит, который сам же и заработал, но хозяев спасла штанга.

Замена вратаря на шестого полевого игрока в концовке не принесла «Рязани» ничего, кроме гола, пропущенного в опустевшие ворота. Как итог – 5:3 в пользу «Сарова».