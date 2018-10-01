В Рязани временно остановят движение троллейбусов по Московскому шоссе

1 Окт. 20:10 2018-10-01T20:19:18+03:00

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Пресс-служба администрации Рязани сообщает, что в связи с ремонтом дорожного полотна на Московском шоссе движение троллейбусов №№ 1, 8, 9, 10, 16, 17 на участке от Центрального автовокзала до торгового дома «Барс» временно будет приостановлено. Ограничения начнут действовать в понедельник, 1 октября, с 21.00. Предполагается, что работы завершатся к утру 2 октября – после окончания дорожных работ движение троллейбусов восстановят.