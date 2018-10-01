2018-10-01T17:30:51+03:00
Происшествия

Серьезное ДТП на дороге Рязань – Касимов спровоцировал пьяный водитель

Ранее у него отобрали права
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: УМВД по Рязанской области.Фото: УМВД по Рязанской области.
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Аварию на дороге РязаньКасимов в Клепиковском районе спровоцировал пьяный местный житель 28 лет, у которого ранее отобрали права. Как сообщили в полиции, именно он на своем автомобиле Ravon Nexia выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mercedes Benz 49-летнего жителя Касимовского района.

Напомним, ДТП случилось 29 сентября в 14.15 недалеко от поворота к селу Давыдово. После столкновения иномарки вылетели с дороги в кювет.

Оба водителя обращались за медицинской помощью в Клепиковскую ЦРБ.

Фото: УМВД по Рязанской области.

Фото: УМВД по Рязанской области.

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