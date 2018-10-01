2018-10-01T16:10:05+03:00
Общество

В сентябре в Рязани поймали 9 таксистов-нарушителей

Всего за месяц провели 4 рейда
Анастасия КУДРЯШОВА
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По итогам сентябрьских рейдов, в Рязани выявили 9 водителей такси, нарушивших правила перевозки пассажиров. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

Всего за месяц сотрудники отдела контроля такси рязанского минтранса вместе с полицией провели в Рязани 4 рейда. Удалось выявить четырех водителей без соответствующего разрешения на перевозки. Столько же шоферов попались без опознавательных знаков такси на машинах и необходимой информации в салоне. Одного таксиста оштрафовали за незаконно установленный опознавательный фонарь. В отношении нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях.

По результатам проверок, выявилось по двое нарушителей в зарегистрированных сервисах заказа такси - компаниях «Везет» и «Максим».

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