В сентябре в Рязани поймали 9 таксистов-нарушителей

СЕГОДНЯ 16:08 2018-10-01T16:10:05+03:00

Изменить размер текста: A A

По итогам сентябрьских рейдов, в Рязани выявили 9 водителей такси, нарушивших правила перевозки пассажиров. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

Всего за месяц сотрудники отдела контроля такси рязанского минтранса вместе с полицией провели в Рязани 4 рейда. Удалось выявить четырех водителей без соответствующего разрешения на перевозки. Столько же шоферов попались без опознавательных знаков такси на машинах и необходимой информации в салоне. Одного таксиста оштрафовали за незаконно установленный опознавательный фонарь. В отношении нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях.

По результатам проверок, выявилось по двое нарушителей в зарегистрированных сервисах заказа такси - компаниях «Везет» и «Максим».