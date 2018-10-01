2018-10-01T15:48:56+03:00
Происшествия

В Рязанской области мужчину осудили за убийство шестигранным валом

Ему дали 10 лет колонии строгого режима
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В Шацком районном суде вынесли приговор обвиняемому в убийстве. Роковой конфликт разгорелся во время распития спиртного в гостях у жертвы преступления.

Как сообщает пресс-служба суда, в ходе пьяной ссоры хозяин оскорблял гостя и пытался причинить ему вред:

- На этой почве подсудимый решил убить К. (своего обидчика – Ред.): сначала бил его руками по голове, потом нанес два удара металлическим шестигранным валом, - говорится в материалах дела.

Раскаявшегося и помогавшего следствию преступника наказали 10 годами заключения в колонии строгого режима.

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