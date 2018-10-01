2018-10-01T15:26:37+03:00
Происшествия

В Рязанской области комбайн повредил Toyota

Обошлось без пострадавших
Анастасия КУДРЯШОВА
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Фото: Издательство "Пресса".Фото: Издательство "Пресса".
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В воскресенье, 30 сентября, на сельской дороге в Кораблинском районе произошла авария с участием зерноуборочного комбайна. Подробности происшествия сообщило издательство «Пресса».

ДТП произошло около 13 часов на дороге у деревни Ковалинка. Крупногабаритная зерноуборочная техника не разъехалась с легковым автомобилем. Комбайнер не выдержал боковой дистанции и задел жаткой по проезжающей мимо Toyota. Иномарка получила повреждения, люди не пострадали.

Дорожная полиция проводит проверку по факту ДТП.

Фото: Издательство "Пресса".

Фото: Издательство "Пресса".

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