В Рязанской области комбайн повредил Toyota
Обошлось без пострадавших
Фото: Издательство "Пресса".
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В воскресенье, 30 сентября, на сельской дороге в Кораблинском районе произошла авария с участием зерноуборочного комбайна. Подробности происшествия сообщило издательство «Пресса».
ДТП произошло около 13 часов на дороге у деревни Ковалинка. Крупногабаритная зерноуборочная техника не разъехалась с легковым автомобилем. Комбайнер не выдержал боковой дистанции и задел жаткой по проезжающей мимо Toyota. Иномарка получила повреждения, люди не пострадали.
Дорожная полиция проводит проверку по факту ДТП.
Фото: Издательство "Пресса".
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