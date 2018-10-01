2018-10-01T14:57:26+03:00
Недвижимость

Из-за подрядчика по капремонту в Рязани залило квартиры сразу в нескольких домах

Во всех случаях работы проводит муниципальное «РСУ №1»
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В Рязани сразу в нескольких домах квартиры залило из-за подрядчика по капитальному ремонту. Во всех случаях работы на крыше проводит МП «РСУ № 1».

На улице Керамзавода, дом 6 атмосферные осадки проникли в квартиры третьего этажа и подъезд. На Вознесенской, 63 из-за отсутствия кровельного покрытия такой же «сюрприз» ждал жильцов трех квартир, а на Новой, 108/13 – одной квартиры.

В доме №5 на улице Строителей инспекторы обнаружили прогиб отремонтированной крыши и уже оповещали об этом Фонд капремонта.

По ряду адресов подрядчики (МП «РСУ № 1» и ООО «АЗМ») к работам вообще не приступали, хотя должны были начать еще в августе, это: Мехзавода, д.33, Зубковой, д.5 и д.6А

Такие данные содержатся в отчете о проверках госжилинспекции с 24 по 28 сентября.

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