Как в Рязани тушили речной буксир: опубликованы фото и видео
На место происшествия выезжали 16 пожарных
Фото: 62.mchs.gov.ru
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Пресс-служба областного ГУ МЧС опубликовала несколько фотографий и видеозапись тушения пожара на речном буксире в Рязани. Напомним, стоящее в порту судно загорелось утром 30 сентября. На место выезжали 16 пожарных.
Ранее сообщалось, что огонь повредил моторный отсек и часть палубы. На представленных кадрах видно, что серьезно пострадала рубка.
В результате ЧП 42-летнего мужчину госпитализировали с ожогами рук.
Фото: 62.mchs.gov.ru
Фото: 62.mchs.gov.ru
Пожар на буксире в речном порту Рязани.