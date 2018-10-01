Как в Рязани тушили речной буксир: опубликованы фото и видео

СЕГОДНЯ 13:53 2018-10-01T13:53:13+03:00

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Пресс-служба областного ГУ МЧС опубликовала несколько фотографий и видеозапись тушения пожара на речном буксире в Рязани. Напомним, стоящее в порту судно загорелось утром 30 сентября. На место выезжали 16 пожарных.

Ранее сообщалось, что огонь повредил моторный отсек и часть палубы. На представленных кадрах видно, что серьезно пострадала рубка.

В результате ЧП 42-летнего мужчину госпитализировали с ожогами рук.

Фото: 62.mchs.gov.ru

Фото: 62.mchs.gov.ru