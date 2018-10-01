СЕГОДНЯ 13:12 2018-10-01T13:12:10+03:00

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В субботу, 29 сентября, в 14.15 на дороге Рязань – Касимов произошло серьезное ДТП. Водитель автомобиля Ravon Nexia, двигавшегося в сторону Касимова, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Произошло столкновения с автомобилем Mercedes. Затем обе иномарки съехали в кювет.

Издательство «Пресса» сообщает, что в автоаварии травмы получили водители транспортных средств, за медицинской помощью они обращались в Клепиковскую ЦРБ. По факту происшествия проводится проверка.