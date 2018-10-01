2018-10-01T13:12:10+03:00
Происшествия

На дороге Рязань – Касимов произошло серьезное ДТП

В аварии пострадали два человека
Роман ДОРОФЕЕВ
Поделиться:
Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
Изменить размер текста:

В субботу, 29 сентября, в 14.15 на дороге РязаньКасимов произошло серьезное ДТП. Водитель автомобиля Ravon Nexia, двигавшегося в сторону Касимова, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Произошло столкновения с автомобилем Mercedes. Затем обе иномарки съехали в кювет.

Издательство «Пресса» сообщает, что в автоаварии травмы получили водители транспортных средств, за медицинской помощью они обращались в Клепиковскую ЦРБ. По факту происшествия проводится проверка.

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На улице Грибоедова в Рязани вместо шести жилых домов хотят построить три
Серьезное ДТП на дороге Рязань – Касимов спровоцировал пьяный водитель
В Рязани сдали один из домов обманутых дольщиков – ЖК «Виктория»
В сентябре в Рязани поймали 9 таксистов-нарушителей
В Рязанской области мужчину осудили за убийство шестигранным валом
В Рязанской области комбайн повредил Toyota
Из-за подрядчика по капремонту в Рязани залило квартиры сразу в нескольких домах
Как в Рязани тушили речной буксир: опубликованы фото и видео
В рязанской Дашково-Песочне нетрезвый водитель врезался в мусорный бак - очевидцы
За некачественный ремонт автомобиля рязанка отсудила более 200 тысяч рублей
На пожаре в рязанской деревне Жданная погиб человек
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования ипотекив 3,5 раза
В Рязани ВАЗ-2105 сбил малолетнего пешехода
Убивший 13-летнюю девочку рязанец уже не раз освобождался от уголовной ответственности
В рязанской промзоне обнаружили подпольный цех по пошиву одежды
На улице Новой в Рязани вновь разбили остановочный павильон