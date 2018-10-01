2018-10-01T12:47:27+03:00
Происшествия

В рязанской Дашково-Песочне нетрезвый водитель врезался в мусорный бак - очевидцы

В аварии никто не пострадал
Анастасия КУДРЯШОВА
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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В ночь на понедельник, 1 октября, в Рязани в микрорайоне Кальное нетрезвый водитель за рулем легкового автомобиля врезался в мусорный бак. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

Фотографии с места события разместили в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

- Полицию не вызывали, уехали с места ДТП! Водитель с бутылкой пива еле стоял на ногах! – отметил автор поста.

По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал.

Как сообщили «КП» в пресс-службе регионального управления ГИБДД, в сводке данное происшествие не значится, а значит, обошлось без пострадавших. Сообщений от очевидцев в полицию пока также не поступало. Однако дорожная полиция намерена провести проверку по данным сообщениям в СМИ.

Напомним, за вождение в нетрезвом виде полагается наказание в виде лишения водительских прав до 2-х лет. За скрытие с места ДТП положено также лишение прав или 15 суток ареста.

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