За некачественный ремонт автомобиля рязанка отсудила более 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:56 2018-10-01T13:53:59+03:00

Халтура стоила ИП гораздо больше денег, чем он сам получил бы за качественную работу

Изменить размер текста: A A

Рязанский областной суд оставил без удовлетворения апелляцию индивидуального предпринимателя по делу о некачественном ремонте автомобиля. Истица получит более 206 тысяч рублей.

Договор о восстановительном ремонте после ДТП, который оплачивался в счет страховки, заключен в ноябре 2016 года.

- После передачи автомобиля истица выявила недостатки лакокрасочного покрытия, бампер и фары, установленные ответчиком, не являются оригинальными запчастями, на кузове имеются остаточные деформации и другие дефекты, - установила первая инстанция.

Устранить последствия такого ремонта, по оценке экспертов, стоит более 60 тысяч рублей. Добровольно коммерсант платить отказался, а в иске к этой сумме прибавились неустойка, штраф, судебные расходы и компенсация морального вреда.