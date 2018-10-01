2018-10-01T13:53:59+03:00
Общество

За некачественный ремонт автомобиля рязанка отсудила более 200 тысяч рублей

Халтура стоила ИП гораздо больше денег, чем он сам получил бы за качественную работу
Антон КОНОВАЛОВ
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Рязанский областной суд оставил без удовлетворения апелляцию индивидуального предпринимателя по делу о некачественном ремонте автомобиля. Истица получит более 206 тысяч рублей.

Договор о восстановительном ремонте после ДТП, который оплачивался в счет страховки, заключен в ноябре 2016 года.

- После передачи автомобиля истица выявила недостатки лакокрасочного покрытия, бампер и фары, установленные ответчиком, не являются оригинальными запчастями, на кузове имеются остаточные деформации и другие дефекты, - установила первая инстанция.

Устранить последствия такого ремонта, по оценке экспертов, стоит более 60 тысяч рублей. Добровольно коммерсант платить отказался, а в иске к этой сумме прибавились неустойка, штраф, судебные расходы и компенсация морального вреда.

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