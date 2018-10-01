На пожаре в рязанской деревне Жданная погиб человек
По предварительной версии, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнем
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28 сентября, в последний рабочий день минувшей недели, в деревне Жданная Шацкого района произошел серьезный пожар. Загорелся сарай, расположенный на небольшом отдалении от жилых домов, в котором с лета жил бездомный мужчина.
На тушение пожара выезжали два пожарных автомобиля. При разборке завалов огнеборцы обнаружили обгоревшее тело и вызвали полицейский и следователей СКР.
Издательство «Пресса» сообщает, что погибший имел судимость и находился на учете у полицейских. По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.
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