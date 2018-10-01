2018-10-01T11:50:07+03:00
Происшествия

На пожаре в рязанской деревне Жданная погиб человек

По предварительной версии, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнем
Роман ДОРОФЕЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

28 сентября, в последний рабочий день минувшей недели, в деревне Жданная Шацкого района произошел серьезный пожар. Загорелся сарай, расположенный на небольшом отдалении от жилых домов, в котором с лета жил бездомный мужчина.

На тушение пожара выезжали два пожарных автомобиля. При разборке завалов огнеборцы обнаружили обгоревшее тело и вызвали полицейский и следователей СКР.

Издательство «Пресса» сообщает, что погибший имел судимость и находился на учете у полицейских. По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24