В Рязани ВАЗ-2105 сбил малолетнего пешехода

СЕГОДНЯ 10:53 2018-10-01T10:57:28+03:00

Ребенок перебегал дорогу на улице Октябрьской не по «зебре»

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29 сентября в Рязани на улице Октябрьской под колеса ВАЗ-2105 попал ребенок. 9-летний мальчик, по предварительной информации, перебегал дорогу вне пешеходного перехода.

- В результате происшествия пешеход с травмами доставлен в медицинское учреждение, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел в 11.45. «Пятеркой» управлял 30-летний житель Сасовского раойна.

Всего за пятницу и выходные в Рязанской области случилось 10 ДТП, в которых различные травмы получили 17 человек. Автоинспекторы выявили более 13,5 тысячи нарушений и остановили 17 водителей, севших за руль нетрезвыми.