В рязанской промзоне обнаружили подпольный цех по пошиву одежды
На окраине Рязани – в промышленной зоне - полиция совместно с прокуратурой Октябрьского района и областным управлением ФСБ обнаружила подпольный цех по пошиву спортивной одежды. Оттуда изъяли около 950 единиц продукции с нанесенными на ней товарными знаками известных брендов.
- В ходе проверки выяснилось, что в помещении установлены швейные машины, на которых трудятся иностранные граждане без соответствующего оформления, - сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Правоохранители задержали десять нелегалов, которые жили и питались в комнатах рядом с цехом, а также выяснили, кто организовал производство.
Возбуждены административные дела о незаконном использовании средств индивидуализации товаров и нарушении приезжими режима пребывания в РФ.