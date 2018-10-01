В рязанской промзоне обнаружили подпольный цех по пошиву одежды

СЕГОДНЯ 09:50 2018-10-01T09:51:10+03:00

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На окраине Рязани – в промышленной зоне - полиция совместно с прокуратурой Октябрьского района и областным управлением ФСБ обнаружила подпольный цех по пошиву спортивной одежды. Оттуда изъяли около 950 единиц продукции с нанесенными на ней товарными знаками известных брендов.

- В ходе проверки выяснилось, что в помещении установлены швейные машины, на которых трудятся иностранные граждане без соответствующего оформления, - сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Правоохранители задержали десять нелегалов, которые жили и питались в комнатах рядом с цехом, а также выяснили, кто организовал производство.

Возбуждены административные дела о незаконном использовании средств индивидуализации товаров и нарушении приезжими режима пребывания в РФ.