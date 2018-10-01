2018-10-01T09:30:52+03:00
Происшествия

На улице Новой в Рязани вновь разбили остановочный павильон

Менее месяца назад то же самое произошло на другой стороне дороги
Антон КОНОВАЛОВ
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На улице Новой в Рязани неизвестные повредили остановочный павильон, разбив одно из стекол. Соответствующие фотографии опубликованы 30 сентября в сообществе «Рязань».

Речь идет об остановке общественного транспорта «Улица Гражданская» в сторону центра города. При этом менее месяца назад - в начале сентября - был разбит павильон через дорогу (в сторону Кального).

Напомним, в июне против подростка за аналогичное злодеяние возбудили дело о вандализме. Тогда пострадала стеклянная конструкция на улице Маяковского.

Фото: vk.com/rzn_city

Фото: vk.com/rzn_city

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