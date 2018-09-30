Температура в Рязанской области вновь поднимется до +15
Осадков первый день октября не ожидается
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Опубликован прогноз Рязанского гидрометцентра на 1 октября. Согласно ему, температура воздуха ночью в областном центре составит около 0 градусов (в отдельных районах до -2), а днем поднимется до +12…+14 градусов (по области до +15).
Осадков не предвидится. При этом в последующие дни дожди – небольшие и умеренные – вернутся.
Ветер в понедельник будет юго-западным, 6-11 метров в секунду.