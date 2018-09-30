2018-09-30T12:54:13+03:00
Спорт

ФК «Рязань» победил «Химик» и отвоевал два места в турнирной таблице

Тем не менее, подопечным Гарника Аваляна еще далеко до лидеров
Сергей ЛАЗУТИН
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По словам главного тренера "Рязани", залогом победы стала неуступчивость в единоборствах. Фото: ФК "Химик".По словам главного тренера "Рязани", залогом победы стала неуступчивость в единоборствах. Фото: ФК "Химик".
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29 сентября в Новомосковске состоялся матч между местным «Химиком» и футбольным клубом «Рязань». Гости одержали верх со счетом 1:0.

- Ребята показали полную самоотдачу. Борьбы было даже больше, чем игры в футбол. Приятно, что мы не уступили в этом компоненте и увозим три очка, - резюмировал после финального свистка главный тренер победившей команды Гарник Авалян.

В свою очередь, наставник «Химика», известный в недавнем прошлом футболист Игорь Семшов, публично отчитал своих игроков:

- Я сказал ребятам, что нельзя выходить без желания и агрессии. Футбол любит тех, кто пашет и грызет землю, даже когда не получается. То, что в команде нет лидера, проявляется не в первый раз. А лидерство зарабатывается на футбольном поле.

Единственный гол в матче забил защитник «горожан» Александр Ярковой. «Химик» после поражения остался на 5 месте. «Рязань» же немного поправила турнирное положение, поднявшись с 10 на 8 строчку.

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