На общегородском субботнике в Рязани убрали более 300 кубометров мусора
В Рязани более 2000 человек поучаствовали 29 сентября в общегородском субботнике. Из зеленых зон вывезли более 300 кубометров мусора, сообщает пресс-служба администрации Рязани.
- Были очищены сквер Дубовая роща, Дендропарк, лесополосы, расположенные на улицах Октябрьской, Березовой, проезде Речников, а также зеленые зоны на улицах Урицкого, Фирсова, Попова, Юбилейной, Есенина, Грибоедова, Солнечной, Гоголя и на Окском шоссе, вывозился мусор с ул. Западная, - говорится в релизе.
Кроме того, на улице Баженова, где должен появиться парк Героям 1812 года, и вдоль ведущей к домам на улице Керамзавода дорожки опилили деревья.
Чтобы навести порядок, муниципалитет и участвовавшие в субботнике организации привлекли более 30 единиц специальной и грузовой техники.
Следующий субботник в рамках месячника по благоустройству города должен пройти 6 октября.
Фото: admrzn.ru
Фото: admrzn.ru