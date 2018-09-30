2018-09-30T10:02:01+03:00
Общество

На общегородском субботнике в Рязани убрали более 300 кубометров мусора

По данным администрации, в мероприятии поучаствовали свыше 2000 человек
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Фото: admrzn.ruФото: admrzn.ru
Изменить размер текста:

В Рязани более 2000 человек поучаствовали 29 сентября в общегородском субботнике. Из зеленых зон вывезли более 300 кубометров мусора, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

- Были очищены сквер Дубовая роща, Дендропарк, лесополосы, расположенные на улицах Октябрьской, Березовой, проезде Речников, а также зеленые зоны на улицах Урицкого, Фирсова, Попова, Юбилейной, Есенина, Грибоедова, Солнечной, Гоголя и на Окском шоссе, вывозился мусор с ул. Западная, - говорится в релизе.

Кроме того, на улице Баженова, где должен появиться парк Героям 1812 года, и вдоль ведущей к домам на улице Керамзавода дорожки опилили деревья.

Чтобы навести порядок, муниципалитет и участвовавшие в субботнике организации привлекли более 30 единиц специальной и грузовой техники.

Следующий субботник в рамках месячника по благоустройству города должен пройти 6 октября.

Фото: admrzn.ru

Фото: admrzn.ru

Фото: admrzn.ru

Фото: admrzn.ru

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Человека, пострадавшего в результате пожара на рязанском речном судне, госпитализировали
В Рязани загорелся речной тягач – есть пострадавший
ФК «Рязань» победил «Химик» и отвоевал два места в турнирной таблице
Под Рязанью землевладельцы, обнаружив на участке газопровод, подали в суд
В воскресенье в Рязанской области будет относительно тепло и сухо
Рязань на пути к признанию гастрономической столицей России
В Рязани организуют бесплатные экскурсии для пожилых людей
В Рязанской области появится большой животноводческий комплекс
В Рязанской области появился памятник Александру Невскому
Рязанцы смогут узнать больше о профилактике гриппа и ОРВИ
В Рязанской области освободили заложников и обезвредили террористов
В выходные в Рязанской области ожидаются ночные заморозки