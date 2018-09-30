На общегородском субботнике в Рязани убрали более 300 кубометров мусора

СЕГОДНЯ 09:57 2018-09-30T10:02:01+03:00

По данным администрации, в мероприятии поучаствовали свыше 2000 человек

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В Рязани более 2000 человек поучаствовали 29 сентября в общегородском субботнике. Из зеленых зон вывезли более 300 кубометров мусора, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

- Были очищены сквер Дубовая роща, Дендропарк, лесополосы, расположенные на улицах Октябрьской, Березовой, проезде Речников, а также зеленые зоны на улицах Урицкого, Фирсова, Попова, Юбилейной, Есенина, Грибоедова, Солнечной, Гоголя и на Окском шоссе, вывозился мусор с ул. Западная, - говорится в релизе.

Кроме того, на улице Баженова, где должен появиться парк Героям 1812 года, и вдоль ведущей к домам на улице Керамзавода дорожки опилили деревья.

Чтобы навести порядок, муниципалитет и участвовавшие в субботнике организации привлекли более 30 единиц специальной и грузовой техники.

Следующий субботник в рамках месячника по благоустройству города должен пройти 6 октября.

Фото: admrzn.ru