Рязань на пути к признанию гастрономической столицей России

29 Сент. 17:41 2018-09-29T17:41:56+03:00

Существенный вклад в достижение этой цели должен внести мотивационный проект «РЕСТАРТ»

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28 октября в Рязани стартовал проект для представителей индустрии гостеприимства «РЕСТАРТ». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

На торжественном открытии мероприятия присутствовал вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков. Он выразил надежду, что проект внесет существенный вклад в решение амбициозной задачи, поставленной главой региона, - сделать Рязань гастрономической столицей России.

Главной целью мероприятия является повышение туристической привлекательности Рязани и области, развитие гастрономического туризма, а также формирование команды шеф-поваров для участия в финале всероссийского открытого кулинарного чемпионата «Chef a la Russe». Программа проекта включает в себя открытый рязанский кулинарный чемпионат, а также деловую часть.

Участие в кулинарных соревнованиях принимают 10 команд ресторанов Рязани. Каждая должна приготовить национальный обед из трех блюд – холодная закуска, горячее и десерт. Оценивает работу конкурсантов профессиональное жюри, состоящее из судей, аккредитованных Всемирной ассоциацией сообществ шеф-поваров «WorldChefs/WACS». А от результатов состязания зависит, кто же будет представлять Рязань на финале командных соревнований.

Также в рамках проекта «РЕСТАРТ» прошла деловая программа, в ходе которой участники обсудили вопросы развития индустрии гостеприимства.