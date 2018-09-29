2018-09-29T17:41:56+03:00
Общество

Рязань на пути к признанию гастрономической столицей России

Существенный вклад в достижение этой цели должен внести мотивационный проект «РЕСТАРТ»
Ирина КОВАЛЕВА
Поделиться:
фото: пресс-служба правительства Рязанской областифото: пресс-служба правительства Рязанской области
Изменить размер текста:

28 октября в Рязани стартовал проект для представителей индустрии гостеприимства «РЕСТАРТ». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

На торжественном открытии мероприятия присутствовал вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков. Он выразил надежду, что проект внесет существенный вклад в решение амбициозной задачи, поставленной главой региона, - сделать Рязань гастрономической столицей России.

Главной целью мероприятия является повышение туристической привлекательности Рязани и области, развитие гастрономического туризма, а также формирование команды шеф-поваров для участия в финале всероссийского открытого кулинарного чемпионата «Chef a la Russe». Программа проекта включает в себя открытый рязанский кулинарный чемпионат, а также деловую часть.

Участие в кулинарных соревнованиях принимают 10 команд ресторанов Рязани. Каждая должна приготовить национальный обед из трех блюд – холодная закуска, горячее и десерт. Оценивает работу конкурсантов профессиональное жюри, состоящее из судей, аккредитованных Всемирной ассоциацией сообществ шеф-поваров «WorldChefs/WACS». А от результатов состязания зависит, кто же будет представлять Рязань на финале командных соревнований.

Также в рамках проекта «РЕСТАРТ» прошла деловая программа, в ходе которой участники обсудили вопросы развития индустрии гостеприимства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В воскресенье в Рязанской области будет относительно тепло и сухо
В Рязани организуют бесплатные экскурсии для пожилых людей
В Рязанской области появится большой животноводческий комплекс
В Рязанской области появился памятник Александру Невскому
Рязанцы смогут узнать больше о профилактике гриппа и ОРВИ
В Рязанской области освободили заложников и обезвредили террористов
В выходные в Рязанской области ожидаются ночные заморозки
Рязанский роддом №2 обзавелся новым оборудованием
В Рязани прошла торжественная церемония спецгашения
В Сасовском районе Рязанской области избрали нового главу
Волонтеры объявили сбор на поиски рязанского пенсионера
80 процентов рязанских домов уже получили тепло
Сергей Есенин на этикетке рязанского напитка оживает и читает стихи
Работу предприятия, загрязняющего рязанскую реку Кердь, хотят приостановить
Звезды «Первого канала» приехали в Рязанское десантное училище
В рязанском Лесопарке неизвестные выбросили ртутные лампы, загрязнив почву
Рязанский дизайнер представит регион на международном конкурсе
В Рязанской области избран глава Касимовского района
Рязанку заставили выплатить долг в 600 тысяч рублей
Рязанский сельчанин, застреливший знакомого из-за долга, услышал приговор
Житель Москвы спровоцировал серьезное ДТП в рязанском райцентре Касимове
Рязанец отсудил крупную сумму у строившего ему дом подрядчика
Пропавшие рязанские мальчики найдены живыми
Движение в центре Рязани откроют после завершения патриотической акции
В Рязанской области пропали два 12-летних мальчика
Более трех часов пожарные тушили двухэтажный деревянный дом в центре Рязани
В Рязанской области подешевела капуста и подорожало куриное мясо