В Рязани организуют бесплатные экскурсии для пожилых людей

29 Сент. 16:21 2018-09-29T16:22:11+03:00

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В октябре туристский информационный центр организует серию пешеходных экскурсий для пожилых людей. Сообщение об этом появилось на сайте регионального центра туризма.

Познавательные прогулки планируется проводить по вторникам абсолютно бесплатно. В акции примет участие краевед Игорь Канаев, который расскажет рязанским пенсионерам об истории различных районов города.

Первая экскурсия состоится уже 2 октября. Ее маршрут пройдет по Рязанскому Арбату и прилегающим к нему улицам. Завершится пешая прогулка визитом в «Фотодом им. Е.Н. Каширина». Начнется экскурсия в 11.00, место сбора – Почтовая, 54.

На второй встрече, которая должна пройти 9 октября, рязанцев обещают познакомить с историей Приокского района.

Организаторы проекта просят всех желающих записываться на экскурсии по телефону: 8 (4912) 777-414.