2018-09-29T14:27:51+03:00
Общество

В Рязанской области появится большой животноводческий комплекс

Первых животных из Европы туда планирует привезти уже в декабре этого года
Ирина КОВАЛЕВА
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фото: Издательство "Пресса"фото: Издательство "Пресса"
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Возле села Ольхи Шацкого района идет строительство животноводческого комплекса на 6 тысяч голов крупного рогатого скота. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Этот проект является уникальным и чуть ли не единственным в России. Комплекс займет 220 гектаров земли. На данный момент завершается нулевой цикл для доильно-молочного блока и одного из животноводческих корпусов, параллельно идет строительство очистных сооружений. Кроме того, здесь уже пробурили скважину, а в ближайшее время планируют приступить к возведению электрических трансформаторных подстанций.

Для обеспечения стройки бетоном в селе Кулики специально смонтировали мобильный бетонный завод, который уже поставил 1300 кубометров строительного материала для комплекса.

Первую тысячу животных планируют завезти из Европы уже в декабре этого года. Так что сейчас у строителей на счету каждый день.

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