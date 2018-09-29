В Рязанской области появится большой животноводческий комплекс
Возле села Ольхи Шацкого района идет строительство животноводческого комплекса на 6 тысяч голов крупного рогатого скота. Об этом сообщает издательство «Пресса».
Этот проект является уникальным и чуть ли не единственным в России. Комплекс займет 220 гектаров земли. На данный момент завершается нулевой цикл для доильно-молочного блока и одного из животноводческих корпусов, параллельно идет строительство очистных сооружений. Кроме того, здесь уже пробурили скважину, а в ближайшее время планируют приступить к возведению электрических трансформаторных подстанций.
Для обеспечения стройки бетоном в селе Кулики специально смонтировали мобильный бетонный завод, который уже поставил 1300 кубометров строительного материала для комплекса.
Первую тысячу животных планируют завезти из Европы уже в декабре этого года. Так что сейчас у строителей на счету каждый день.