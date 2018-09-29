В Рязанской области появился памятник Александру Невскому

29 Сент. 12:44 2018-09-29T21:23:01+03:00

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29 сентября в Александро-Невском районе открыли и освятили памятник Александру Невскому. В торжественном мероприятии принял участие губернатор Рязанской области Николай Любимов и полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Виктор Щеголев. Почетные гости отметили важность этого события, особенно в свете того, что идея установки памятника принадлежит обычным людям.

Действительно, с инициативой установки памятника великому полководцу и благоверному князю выступили сами местные жители. Произошло это после того, как Новодеревенский район переименовали в Александро-Невский. Они же выбрали эскиз памятника, автором которого стал рязанский скульптор Олег Седов, и приняли самое активное участие в сборе средств на его создание и установку.

Сметная стоимость бронзовой фигуры – 2,5 миллиона рублей. Помимо жителей Александро-Невского района, в сборе средств поучаствовали аграрии региона и другие спонсоры. Территорию вокруг памятника обустроили за счет средств областной программы по созданию комфортной городской среды.

Памятник работы Олега Седова освятил митрополит Рязанский и Михайловский МаркФото: Владимир ФРОЛОВ

Кроме того, улицу Колхозную, на которой решено было установить семиметровую бронзовую фигуру благоверного князя на коне в полном воинском обмундировании, собираются переименовать в улицу Александра Невского.