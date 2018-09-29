Рязанцы смогут узнать больше о профилактике гриппа и ОРВИ
1 октября начнет свою работу горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Специалисты смогут рассказать рязанцам об эпидемиологической ситуации, вакцинах, которые применяются в этом сезоне, а также о неспецифической профилактике гриппа и ОРВИ.
Звонки будут принимать сотрудники Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу – с 9.00 до 16.45.
Телефоны, по которым можно задать вопросы: 8-800-100-22-62; 92-98-50; 92-98-08; 92-89-30 (Роспотребнадзор), а также 25-32-06 (Центр гигиены и эпидемиологии).
Горячая линия организована в преддверии эпидемического сезона по гриппу, ее работа продолжится до 15 октября.