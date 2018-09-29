2018-09-29T11:29:37+03:00
Общество

Рязанцы смогут узнать больше о профилактике гриппа и ОРВИ

На вопросы горожан ответят специалисты горячей линии
Ирина КОВАЛЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

1 октября начнет свою работу горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Специалисты смогут рассказать рязанцам об эпидемиологической ситуации, вакцинах, которые применяются в этом сезоне, а также о неспецифической профилактике гриппа и ОРВИ.

Звонки будут принимать сотрудники Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу – с 9.00 до 16.45.

Телефоны, по которым можно задать вопросы: 8-800-100-22-62; 92-98-50; 92-98-08; 92-89-30 (Роспотребнадзор), а также 25-32-06 (Центр гигиены и эпидемиологии).

Горячая линия организована в преддверии эпидемического сезона по гриппу, ее работа продолжится до 15 октября.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В воскресенье в Рязанской области будет относительно тепло и сухо
Рязань на пути к признанию гастрономической столицей России
В Рязани организуют бесплатные экскурсии для пожилых людей
В Рязанской области появится большой животноводческий комплекс
В Рязанской области появился памятник Александру Невскому
В Рязанской области освободили заложников и обезвредили террористов
В выходные в Рязанской области ожидаются ночные заморозки
Рязанский роддом №2 обзавелся новым оборудованием
В Рязани прошла торжественная церемония спецгашения
В Сасовском районе Рязанской области избрали нового главу
Волонтеры объявили сбор на поиски рязанского пенсионера
80 процентов рязанских домов уже получили тепло
Сергей Есенин на этикетке рязанского напитка оживает и читает стихи
Работу предприятия, загрязняющего рязанскую реку Кердь, хотят приостановить
Звезды «Первого канала» приехали в Рязанское десантное училище
В рязанском Лесопарке неизвестные выбросили ртутные лампы, загрязнив почву
Рязанский дизайнер представит регион на международном конкурсе
В Рязанской области избран глава Касимовского района
Рязанку заставили выплатить долг в 600 тысяч рублей
Рязанский сельчанин, застреливший знакомого из-за долга, услышал приговор
Житель Москвы спровоцировал серьезное ДТП в рязанском райцентре Касимове
Рязанец отсудил крупную сумму у строившего ему дом подрядчика
Пропавшие рязанские мальчики найдены живыми
Движение в центре Рязани откроют после завершения патриотической акции
В Рязанской области пропали два 12-летних мальчика
Более трех часов пожарные тушили двухэтажный деревянный дом в центре Рязани
В Рязанской области подешевела капуста и подорожало куриное мясо