2018-09-29T10:25:20+03:00
Общество

В Рязанской области освободили заложников и обезвредили террористов

К счастью, все это происходило в рамках межведомственных учений
Ирина КОВАЛЕВА
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фото: пресс-служба УМВД по Рязанской областифото: пресс-служба УМВД по Рязанской области
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27 сентября оперативный штаб в Рязанской области провел тактико-специальное учение. Об этом сообщают в пресс-службе регионального УМВД.

По сценарию учения, группа преступников напала на сотрудников охраны одного из цехов «Рязаньнефтепродукта», после чего проникла на территорию предприятия и заминировала резервуар с бензином. С места преступления бандиты скрылись на автомобиле. Спецслужбы немедленно эвакуировали граждан из опасной зоны, разминировали объект и локализовали возможный очаг возгорания.

Не ушли от силовиков и условные террористы – их обнаружили и блокировали в одном из населенных пунктов Рязанской области. От ведения переговоров преступники отказались и выдвинули политические требования. Однако в результате проведения боевого мероприятия условные террористы все равно были обезврежены, а заложники освобождены.

В учениях приняли участие силовые структуры, в том числе и авиационный отряд ФСБ России, а также органы власти Рязанской области.

Главная цель проведенных учений – отработка взаимодействия различных ведомств при проведении контртеррористических операций.

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