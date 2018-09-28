В выходные в Рязанской области ожидаются ночные заморозки
Днем субботы температура по области не превысит +12
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Опубликован прогноз Рязанского гидрометцентра на 29 сентября. Температура воздуха ночью по области составит +1…+6 градусов. Днем по сравнению с пятницей похолодает: +7…+12 градусов.
Отметим, что в ночь на воскресенье, по предварительному прогнозу, температура в отдельных районах опустится до -2 градусов.
Что касается осадков, то в субботу местами пройдет небольшой дождь. В Рязани он ожидается ночью.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.