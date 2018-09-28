2018-09-28T17:55:37+03:00
Общество

В выходные в Рязанской области ожидаются ночные заморозки

Днем субботы температура по области не превысит +12
Поделиться:
Изменить размер текста:

Опубликован прогноз Рязанского гидрометцентра на 29 сентября. Температура воздуха ночью по области составит +1…+6 градусов. Днем по сравнению с пятницей похолодает: +7…+12 градусов.

Отметим, что в ночь на воскресенье, по предварительному прогнозу, температура в отдельных районах опустится до -2 градусов.

Что касается осадков, то в субботу местами пройдет небольшой дождь. В Рязани он ожидается ночью.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязанской области освободили заложников и обезвредили террористов
Рязанский роддом №2 обзавелся новым оборудованием
В Рязани прошла торжественная церемония спецгашения
В Сасовском районе Рязанской области избрали нового главу
Волонтеры объявили сбор на поиски рязанского пенсионера
80 процентов рязанских домов уже получили тепло
Сергей Есенин на этикетке рязанского напитка оживает и читает стихи
Работу предприятия, загрязняющего рязанскую реку Кердь, хотят приостановить
Звезды «Первого канала» приехали в Рязанское десантное училище
В рязанском Лесопарке неизвестные выбросили ртутные лампы, загрязнив почву
Рязанский дизайнер представит регион на международном конкурсе
В Рязанской области избран глава Касимовского района
Рязанку заставили выплатить долг в 600 тысяч рублей
Рязанский сельчанин, застреливший знакомого из-за долга, услышал приговор
Житель Москвы спровоцировал серьезное ДТП в рязанском райцентре Касимове
Рязанец отсудил крупную сумму у строившего ему дом подрядчика
Пропавшие рязанские мальчики найдены живыми
Движение в центре Рязани откроют после завершения патриотической акции
В Рязанской области пропали два 12-летних мальчика
Более трех часов пожарные тушили двухэтажный деревянный дом в центре Рязани
В Рязанской области подешевела капуста и подорожало куриное мясо