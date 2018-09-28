В выходные в Рязанской области ожидаются ночные заморозки

28 Сент. 17:49 2018-09-28T17:55:37+03:00

Днем субботы температура по области не превысит +12

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Опубликован прогноз Рязанского гидрометцентра на 29 сентября. Температура воздуха ночью по области составит +1…+6 градусов. Днем по сравнению с пятницей похолодает: +7…+12 градусов.

Отметим, что в ночь на воскресенье, по предварительному прогнозу, температура в отдельных районах опустится до -2 градусов.

Что касается осадков, то в субботу местами пройдет небольшой дождь. В Рязани он ожидается ночью.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.