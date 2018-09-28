2018-09-28T17:22:08+03:00
Здоровье

Рязанский роддом №2 обзавелся новым оборудованием

В родильных залах и палате интенсивной терапии сделали ремонт
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: vk.com/minzdravroФото: vk.com/minzdravro
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Областной минздрав отчитался об улучшении качества медицинских услуг и условий содержания пациентов в рязанском роддоме №2. Туда завезли новое оборудование, а в родильных залах и палате интенсивной терапии сделали ремонт.

- Стены и потолок выполнены из современных высококачественных материалов, закуплены современные кровати для родовспоможения, фетальные мониторы с кардиотокографом, бестеневые лампы, новые неонатальные столики, - цитирует министерство главврача роддома Галину Мартынову.

Кроме того, теперь в распоряжении персонала имеются 6 медицинских консолей, 2 кювеза для новорожденных, аппарат Drager и новые лампы фототерапии. Кроме того, в здании заменили лифт.

Фото: vk.com/minzdravro

Фото: vk.com/minzdravro

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