В Рязани прошла торжественная церемония спецгашения

28 Сент. 17:02 2018-09-28T17:10:12+03:00

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28 сентября в Музее истории молодежного движения прошла торжественная церемония спецгашения марки, выпущенной «Почтой России» к 75-летию подвига молодогвардейцев. Дополнительно к конверту с оригинальной маркой изготовлен штемпель специального гашения с фиксированной датой для Москвы и Рязани.

Директор рязанского отделения «Почты России» Петр Качан заметил, что прошедшее мероприятие является уникальным, поскольку таким образом у нас есть возможность вспомнить самим и напомнить другим не только о подвиге молодогвардейцев, но и о 75-летии Победы в Великой Отечественной войне, а также о 100-летии со дня ВЛКСМ.

- Мы состыковали все три юбилейные даты, чтобы еще раз ознаменовать этот подвиг, - сказал Петр Качан. - Примечательно, что церемония спецгашения проходит именно в Рязани, так наш земляк Иван Земнухов входил в число молодогвардейцев, он является героем Советского Союза, имеет множество наград, почитаем не только в России, но на территории бывшей Республики Украины.

Помимо конверта и марки, изготовлен штемпель специального гашения с фиксированной датой для Москвы и РязаниФото: Ирина КОВАЛЕВА

Фото: Ирина КОВАЛЕВА

В торжественной церемонии гашения, помимо представителей «Почты России», приняли участие сотрудники министерства образования Рязанской области, Музея истории молодежного движения, а также школьники из Ольховской школы Шацкого района, в которой учился Иван Земнухов.

После процедуры спецгашения каждый из гостей мог приобрести конверт с уже погашенной уникальной маркой и сразу же отправить его в любой уголок страны.