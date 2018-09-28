В Сасовском районе Рязанской области избрали нового главу

28 Сент. 16:28 2018-09-28T16:56:18+03:00

Фото: Издательство "Пресса". Александр Симонов (в центре) уже приступил к исполнению обязанностей.

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В пятницу, 28 сентября, в Сасове выбрали главу района и председателя Сасовской районной думы. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Претендовали на должность две кандидатуры: глава Придорожного сельского поселения Александр Симонов и глава Сотницынского сельского поселения Сергей Лыдин. В тайном голосовании приняли участие 28 депутатов из 30.

В результате депутаты Сасовской районной думы нового созыва избрали главой района Александра Симонова, набравшего 21 голос. Его заместителем стал представитель Сотницынского сельского поселения Алексей Панкратов. Оба являются членами партии «Единая Россия».

Александр Симонов уже приступил к исполнению обязанностей председателя.