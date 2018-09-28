Волонтеры объявили сбор на поиски рязанского пенсионера

28 Сент. 16:07 2018-09-28T16:58:08+03:00

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Поисково-спасательный отряд LizaAlert объявил сбор добровольцев в Путятинском районе, чтобы найти пропавшего Александра Грушина. 81-летний мужчина, напомним, вышел из дома в селе Карабухине 21 сентября и до сих пор не вернулся.

Местом встречи тех, кто хочет принять участие в поисках, назначена парковка у продуктового магазина с селе Мосолове по адресу: улица Рощина, дом 34. Время сбора – 29 сентября, 9.30.

Ранее волонтеры просили автовладельцев, проезжавших 25-26 сентября по трассе М5 в Шиловском районе, рядом с населенными пунктами Фролово и Мосолово, просмотреть записи с видеорегистраторов, чтобы узнать, не попал ли на них разыскиваемый человек.