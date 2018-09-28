80 процентов рязанских домов уже получили тепло

28 Сент. 15:46 2018-09-28T15:46:58+03:00

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В ходе рабочего совещания исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов отметил, что в настоящее время в Рязани отопление получили 80 процентов городских многоэтажек и 100 процентов объектов социальной сферы, которые находятся в зоне обслуживания Ново-Рязанской и Дягилевской ТЭЦ, котельных МУП «РМПТС» и ведомственных котельных.

Включить отопление в оставшихся жилых домах планируется к 1 октября.

Напомним, что отопительный сезон в Рязани стартовал 25 сентября. К источникам тепла в общей сложности будут подключены 2834 многоквартирных дома и 222 учреждения социальной сферы.

В случае возникновения внештатных ситуаций, связанных с отоплением, рязанцев просят обращаться в оперативно-диспетчерский отдел управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по телефону 8 (800) 222-49-12.