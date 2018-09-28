Сергей Есенин на этикетке рязанского напитка оживает и читает стихи

28 Сент. 15:36 2018-09-28T15:38:55+03:00

Предприниматели подчеркнули, что все проекты реализуют рязанцы, не приглашая специалистов со стороны Фото: Владимир ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

Нестандартные способы привлечения туристов в Рязанскую область – такой была тема пресс-конференции, проведенной для журналистов и общественных активистов в пресс-центре телерадиокомпании «Ока».

О том, что такое промышленный туризм, рассказали руководитель компании «Центр маркетинга», Владимир Моторжин и руководитель маркетинговой службы предприятия Максим Сухов. В качестве примера они привели возрождение старинного винокуренного завода помещицы Беклемишевой в селе Городковичи Спасского района. Сейчас там работает крафтовая пивоварня, которая и выпустила новый продукт, уже продающийся за пределами Рязанской области. На этикетке изображен Сергей Есенин, а у того, кто скачает по указанной ссылке или QR-коду на смартфон приложение, изображение поэта на экране оживает и начинает читать стихи: «Я московский озорной гуляка…»

Руководитель студии «ЛазерВариоРакурс» Вадим Хилов добавил, что туризм стимулируют и зрелищные лазерные шоу: проходят они обычно вечером, и гости Рязани, приезжающие их посмотреть, остаются на ночь, чем поддерживают гостиничный бизнес.