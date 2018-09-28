2018-09-28T15:06:39+03:00
Общество

Работу предприятия, загрязняющего рязанскую реку Кердь, хотят приостановить

С аналогичным иском областное минприроды обратилось в суд к производителю древесного угля
Антон КОНОВАЛОВ
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Министерство природопользования Рязанской области пытается через суд приостановить деятельность двух предприятий – ООО «Биофармкомбинат» и ООО «Промпродукт». Первое из них находится в Михайловском районе и систематически загрязняет реку Кердь сверхнормативными выбросами.

- Мы привлекли юридическое лицо к административной ответственности, но мониторинг мы продолжили и через определенное время снова выявили превышение предельно допустимого значения биологического потребления кислорода: в 200 раз в реке и в 13 раз – на стоках предприятия, - цитирует министра Сергея Абрамова издательство «Пресса».

Напомним, из-за выбросов река Кердь меняла цвет, а рыба массово гибла.

ООО «Промпродукт» производит древесный уголь в Шиловском районе. Этот завод также уже штрафовали за превышение ПДК (угарного газа), однако нарушения продолжились.

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